Jequieense morre em grave acidente com caminhão em outro estado

Na madrugada de hoje (12), um gravíssimo acidente tirou a vida do Jequieense de nome Tiago, que trabalhava em uma empresa na cidade. Tiago dirigia um caminhão Baú, quando colidiu violentamente em outro caminhão que saiu da pista. O acidente ocorreu no estado de Minas Gerais, e mobilizou equipes de resgate, mais chegando ao local, Tiago já estava sem vida. Só uma perícia irá indicar as causas do acidente.

Tiago era um jovem bastante querido em Jequié, residia no bairro da Cidade Nova, e trabalha na empresa já há alguns anos, onde sempre foi um excelente funcionário. Presbítero de uma igreja evangélica em Jequié, era exemplo para muitos jovens. Deixamos aqui as nossa condolências para todos os familiares e amigos. A família ainda não sabe horário e local do velório e sepultamento do jovem.

