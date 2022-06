Jequieense participa de Mundial de Jiu Jitsu e traz 03 medalhas para Jequié; ASSISTA

O Jequieense Matheus Meira participou no último domingo na cidade de Feira de Santana, do Campeonato Mundial de Jiu Jitsu e trouxe três medalhas para a cidade sol. O campeonato foi realizado pela Federação Internacional de Jiu Jitsu Desportivo. Matheus foi campeão nas categorias de peso de kimono, categoria de peso sem kimono e vice campeão da categoria aberta de kimono. O jovem é exemplo e para conseguir custear as despesas da viagem, o atleta promoveu uma rifa, onde dezenas de pessoas ajudaram o rapaz, assinando na sua rifa. O atleta Jequieense se prepara agora para participar de um campeonato que acontece dia 31 de Julho na cidade de Feira de Santana. Assista a entrevista feita com o jovem atleta Matheus Meira.

