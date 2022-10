Jequieense participa do Brasil Ride Bahia, que é a maior ultra maratona das Américas

O ciclista Jequieense Luan Ferreira Almeida, está participando do Santander Brasil Ride Bahia, que é a maior ultra maratona das Américas. Um evento de Mountain Bike que acontece em 23 – 29 outubro 2022 em Arraial d’Ajuda (BA). A estrutura disponibilizada pela organização, comparada apenas às maiores ultramaratonas do mundo, fornece aos competidores tudo o que é necessário; pontos de hidratação, alimetação, acampamento, suporte técnico e suporte médico enquanto os atletas se preocupam somente com o que mais gostam de fazer, pedalar. Cada dia de prova tem em média 80 a 100 quilômetros do mais puro mountain bike.

Etapas:

1ª ETAPA 23/10/2021: Arraial d’Ajuda

2ª ETAPA 24/10/2021: Arraial d’Ajuda a Guaratinga

3ª ETAPA 25/10/2021: Guaratinga

4ª ETAPA 26/10/2021: Guaratinga

5ª ETAPA 27/10/2021: Guaratinga a Arraial d’Ajuda

6ª ETAPA 28/10/2021: Arraial d’Ajuda

7ª ETAPA 29/10/2021: Arraial d’Ajuda

Informações do Site: http://www.brasilride.com.br/

