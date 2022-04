Jequieense procura por familiares que não ver há mais de 50 anos; Veja fotos

O Jequié Urgente tem a missão de ajudar pessoas, inclusive ajudar pessoas a encontrar familiares. Dessa vez, vamos contar a história da dona LAURA BRITO DE ALMEIDA, 77 ANOS. Dona Laura, Já esta morando em São Paulo há mais de 50 anos, e sonha em reencontrar familiares que ficaram em Jequié, na Bahia. Em contato com a nossa redação, Dona Laura, no contou que ela tem um irmão que era policial militar e atuava no 19º BPM, e se chamava JAIME BRITO ALMEIDA. Outras informações passadas pela Jequieense, é que ela tem irmãs e mais irmãos. Vamos listar alguns nome logo abaixo, de irmãs, irmãos e sobrinhos da dona Laura. Se você se identificar ou conhece alguém com o mesmo nome, entre em contato com os telefones que vamos deixar abaixo da matéria.

IRMÃOS DE LAURA BRITO DE ALMEIDA, FILHA DE JOÃO BRITO SUZARTTE E EMÍLIA BRITO ALMEIDA.

JOANA BRITO DE ALMEIDA

CÓSMIRA ALMEIDA BRITO

DAMIANA ALMEIDA BRITO

GERALDO ALMEIDA BRITO

GERALDINA ALMEIDA BRITO

SOBRINHOS DA SENHORA LAURA BRITO DE ALMEIDA:

MARIA JOSÉ ALMEIDA POLVORA

MANUEL ALMEIDA POLVORA

MARIVALDO ALMEIDA POLVORA.

Se você se identificou com alguns desses nomes ou tem algum conhecido ou parente com esses nomes, entre em contato com os telefones, 11 98135-9394 ou 11 96218-6710. Vamos deixar algumas fotografias para que possam ser identificadas.

LAURA BRITO DE ALMEIDA QUE BUSCA ENCONTRAR FAMILIARES EM JEQUIÉ.

