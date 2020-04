Jequieense profissional da saúde envia nota sobre “FAKE NEWS” a seu respeito

Em tempo de Covid-19, o que mais observamos é o FAKE NEWS que é disseminado por pessoas maldosas e que querem fazer burburinho na cidade e prejudicar as pessoas. A jovem Jocasta nos enviou uma nota falando sobre o seu sofrimento em terem espalhado FAKE NEWS na cidade, informando que ela testou positivo para o COVID -19, e estaria infectando as pessoas por maldade.

Leiam a nota da profissional da Saúde enviou para nossa redação.

Eu, Jocasta Nascimento, venho por meio desta mensagem, agradecer primeiramente a Deus que eu sei o quanto ele sempre foi e, é fiel na minha vida, a minha família que sempre esteve ao meu lado, e ao meu esposo que sempre está comigo me dando todo apoio, e aos meus amigos que estavam passando toda energia positiva. Sou profissional da saúde, trabalho na área sim! sou do grupo de risco. Fiz o teste sim, mas não estou contaminada, para aqueles que estavam por ai, dizendo que eu testei positivo, cuidado! pois sair falando o que não sabe gera processo.

Vocês estão preparados para processo,?calúnia e difamação é crime. E outra nós profissionais da saúde estamos nos arriscando por vocês. Além disso, ninguém está livre de nada. sendo assim, tenha certeza que se eu tivesse com o Covid-19, jamais iria sair por aí contaminado ninguém, tenho consciência, jamais ia contaminar minha família, pois sei que meu pai tem problemas cardíacos, jamais ia tá dentro da casa dos meus país contaminado eles, e não estou por aí desfilando como houve boatos de pessoas ignorantes, o egoísmo e a indiferença são terríveis. Essa doença vai passar eu creio ela nunca será maior que Deus! Não desejo mal a ninguém, essas pessoas que estavam com o meu nome eu já entreguei nas mãos de Deus. Desde de já, agradeço o apoio minha coordenadora, meu amigo Ziel Cavalcante e a todos que estavam orando por mim. Aquela frase: “Deus sempre será Deus na minha vida. “Gratidão!!! meu Deus

