Jequieense que estava desaparecido já está com a família em Sorocaba São Paulo

O jovem Daniel Carlos, que estava desaparecido desde o último dia (27), entrou em contato com familiares aqui em Jequié, e disse que já estava com alguns familiares na cidade de Sorocaba – São Paulo. Segundo informações do próprio Daniel, ele pegou carona com caminhoneiros na BR 116 e chegou até o estado de São Paulo. A família do Jequieense respira aliviada e agradece a todos que compartilharam e ajudaram na busca pelo jovem.

