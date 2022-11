Jequieense que não tem pedaço do crânio, pede ajuda para realizar cirurgia. ASSISTA

A reportagem do JEQUIÉ URGENTE, foi ao encontro do jovem Jasson Santos Vieira, 29 anos. O mesmo é residente na Rua Rio Brilhante, KM 03. Ele sofreu um acidente em Janeiro de 2022, e teve que passar por uma cirurgia no seu crânio. No acidente, parte do seu crânio foi retirado, devido à violência da pancada e não pode ser reconstruído. Agora o mesmo precisa realizar uma outra cirurgia que se chama Cranioplastia. Segundo informações da sua esposa, está cirurgia é feita no Hospital Prado Valadares, em Jequié. Nos dias atuais, o jovem anda com ajuda de uma muleta, e sofre com dores na cabeça. Se a cirurgia for feita, a qualidade de vida do mesmo irá melhorar muito. Ele espera que a cirurgia seja feita o mais rápido possível. O telefone do Jequieense Jasson, é o 73 98892-6615. Esperamos que a SESAB, entre em contato e marque o mais rápido possível, a cirurgia do jovem. Assista a baixo, entrevista feita pela reportagem do JEQUIÉ URGENTE.

