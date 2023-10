Jequieense que se acidentou em Jequié, continua sofrendo em Hospital de Salvador

Joilson Santo Souza, 56 anos. Este senhor teve um acidente de trabalho no centro de Jequié e caiu de uma altura de cerca de 7 metros. Ele foi internado no Hospital Geral Prado Valadares e ficou 15 dias aguardando uma transferência para um hospital do estado. Depois de muito sofrimento, a família conseguiu esta transferência. Mas, até a presente data, o senhor Joilton, continua internado e sofrendo. Não foi feita a cirurgia no quadril do paciente, ele permanece se alimentando por sonda, tentado se curar de uma grave infecção no abdômen e a família pede socorro. A esposa do paciente está desespera, pois o senhor está sentindo muitas dores e precisa fazer esta cirurgia com urgência.

Comentários no Facebook:

Comentários