Jequieense que sofre com problema, ganha tratamento especializado; ASSISTA

Éric de Jesus, 20 anos. Um jovem Jequieense que sofre com um problema chamado “sudorese”, que nada mais é que, (Suor excretado das glândulas sudoríparas, muitas vezes em resposta ao calor, aos exercícios físicos ou ao estresse).

Éric fez um apelo através do Jequié Urgente, onde ele explicou que além do tratamento cirúrgico, também tem o tratamento com Butox, que ameniza o problema e dá uma qualidade de vida melhor ao paciente. O problema, que cada aplicação desta substância, custa em média de 1.500( Mil e Quinhentos Reais). Com a divulgação da reportagem, profissionais do IHFC (Instituto de Harmonização Facial e Corporal), que é coordenada pelo Dr Glautinum Gabriel, assistiram a matéria , e decidiram fazer todo o tratamento do Éric a preço de custo. Com as doações que o Éric recebeu através do seu PIX ( 574,00 reais), a primeira etapa do tratamento já está concretizada. A reportagem do Jequié Urgente, acompanhou a primeira avaliação do jovem Éric, com o diretor do Instituto o Dr Glautium Gabriel. ASSISTA.

