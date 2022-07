Jequieense Tainá Santos é convocada para período de treinos da Seleção Brasileira de Futebol Sub 17

O futebol feminino de Jequié continua fazendo história. Uma das principais promessas do futebol da Bahia, Tainá Ribeiro dos Santos (15 anos) acaba de ser convocada para a Seleção Brasileira Feminina Sub 17. A atleta viajou para se apresentar no Centro de Treinamento Desportivo Brasil, em Porto Feliz (SP), nesta terça-feira (19jul22) para um período de atividades até 1 de agosto. Tainá foi chamada para a vaga da atacante Ana Rebeca, do São Paulo, que testou positivo para a Covid-19 nos exames que antecedem à concentração.



A Seleção se prepara para a disputa do Mundial de Futebol Feminino Sub 17 a ser realizado na Índia, no próximo mês de outubro, competição que costuma projetar atletas para o futebol internacional.



Tainá é de uma família muito humilde do Distrito de Barra Avenida, município de Jequié. Ela se destacou na equipe adulta do Doce Mel no Campeonato Brasileiro de Futebol série A3, ainda em andamento. Foram quatro partidas que encantaram a treinadora Tânia Maranhão, demonstrando grande habilidade.



Descoberta pelo treinador Tinho, do Doce Mel, Tainá chama atenção pela sua imensa capacidade dentro de campo. “Estamos diante de um dos mais promissores talentos do futebol feminino não somente da Bahia como do Nordeste, devendo ter um futuro brilhante”, disse Tinho.

