Jequieense “TOIN”, recebe moção de aplausos na Câmara de Vereadores. ASSISTA

Um Jequieense que é bastante conhecido nas ruas da cidade, foi homenageado na sessão da Câmara de Vereadores do município, no último dia (23). Trata-se de Antônio José Carlos dos Santos, “TOIN”. O mesmo, recebeu uma moção de aplausos, por ser um dos dois Jequieenses, mais assíduos nas sessões da Câmara de Vereadores. O outro Jequieense homenageado foi o Sr “LILI. O presidente da casa, Emanuel Campo, “Tinho”, concedeu 5 minutos, para que “TOIN”, subisse na tribuna da Câmara de Vereadores e fizesse o uso da palavra.

“TOIN”, além de frequentar todas as sessões da câmara de vereadores de Jequié, também é assíduo em julgamentos no Fórum Bertino Passos, e em vários velórios na cidade. Nos cemitérios da cidade, “TOIN”, conhece a maioria dos falecidos e a causa morte. A equipe do Jequié Urgente, parabeniza aqui neste espaço, a sensibilidade dos vereadores de Jequié, que aprovaram por unanimidade a moção de aplausos para os Jequieenses LILI E TOIN. Os dois homenageados, são exemplos para todos nós Jequieenses, que assim como eles, temos que frequentar as sessões da câmara de vereadores, para estarmos cobrando e acompanhando os nobres “Edis”, melhorias para nossa cidade.

