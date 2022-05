Jequieense da APIB vai participar da etapa Nordeste de Xadrez em João Pessoa na Paraíba; ASSISTA

O Jequieense JOZELITO viaja nesta quarta-feira (11), para a cidade de João Pessoa, Paraíba, para participar da Etapa Nordeste de xadrez que acontece na próxima sexta-feira (13). Jozelito, faz parte da APIB ( Associação Paradesportiva do Interior da Bahia). A Copa Brasil de Xadrez acontece em cinco etapas em vários estados pelo Brasil, e é voltada especialmente para deficientes visuais. O Jequieense é o único participante do interior da Bahia a participar do evento. O atleta agradeceu ao Secretário de Esportes do Munícipio, Matheus Budega, que se engajou em conseguir as passagens aéreas para que o atleta pudesse viajar, e agradeceu a APIB que tem aberto espaço para que atletas paraolímpicos participem de eventos em Jequié e todo o Brasil. O Jequieense já participou em outros campeonatos pelo Brasil e atualmente é o melhor sube 1.800. O Jequié Urgente está na torcida pelo atleta Jequieense, que vai reprsentar não só Jequié, como toda Bahia. ASSISTA ENTREVISTA.

