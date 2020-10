Jequieenses estão tendo Whatsapp clonados e golpistas tentam tirar dinheiro de amigos. ENTENDA

Vários moradores da cidade de Jequié, estão se queixando que suas contas em um aplicativo de mensagens, ( Whatsapp), estão sendo clonadas por bandidos, que aproveitam e tentam tirar dinheiro de pessoas próximas as vítimas, proprietários das contas no Whatsapp.

ENTENDA O GOLPE.

A vítima curte alguma foto no Facebook ou Instagram de hotéis, pousadas, resort, agências de viagens ou algo do tipo, e ai o golpista entra em ação. Eles chamam a vítima no direct, informa que é da empresa que a vítima curtiu no Facebook ou Instagram e diz para a vítima que ela vai ganhar descontos na hospedagem, ou passagem aérea ou até mesmo ganhar diárias em hotéis. O golpista pede o whatsapp da vítima, e manda a mesma digitar o código que chegar em seu celular, ao digitar, automaticamente o whatsapp da vítima é clonado e já abre abre no celular do golpista que pega toda a agenda da vítima e fica entrando em contato com todos, pedindo para que seja feita transferências bancárias.

Aqui em Jequié, várias pessoas já caíram no golpe e acabaram fazendo transferência bancária para os golpistas. Fique atento e não digite código algum em seu aplicativo de mensagens Whatsapp e saiba, quando a esmola é demais o santo desconfia. E Se você receber algum pedido de um amigo (a), pedindo dinheiro emprestado via whatsapp, tente de todas as formas tentar entrar em contato com o amigo (a), via ligação telefônica para confirmar

