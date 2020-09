Jequieenses presos acusados de roubar motocicleta na cidade de Ipiaú

Dois moradores de Jequié foram presos em flagrante na noite de quinta-feira (10), em Ipiaú, logo após roubarem uma motocicleta modelo Honda Bros, de cor preta, nas imediações da Praça do Cinquentenário, centro da cidade. De acordo com as informações divulgadas pela PM, um dos criminosos foi localizado dez minutos depois do assalto. Ele estava em um posto de combustíveis na saída de Ipiaú, sentido Jequié. O indivíduo portava um revólver calibre 32. O jequieense ainda tentou fugir, mas foi alcançado pela guarnição Delta do PETO, nas proximidades da empresa Doce Mel.

O outro assaltante foi preso na BR-330, sentido Jequié, numa motocicleta modelo XRE 300. A dupla foi identificada pela Polícia Militar como Jeferson Silva Vieira (foragido da Justiça) e Álvaro Morais Santiago Júnior. Os foram reconhecidos pela vítima. A dupla e as motocicletas apreendidas foram apresentadas na delegacia local. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

