Jequieense que ficou preso injustamente, é solto na cidade de Jequié

Foi solto no início da noite de hoje (01), Alexandre Guimarães, que estava preso no Complexo Policial de Jequié há 08 dias. Alexandre foi acusado de um crime que não cometeu na cidade de Propriá, estado de Sergipe. Uma pessoa clonou os documentos do mesmo e cometeu crimes no estado. Depois de muito luta da família e amigos, Alexandre já está em casa. Acompanhe a entrevista exclusiva, feita pelo @jequieurgente .

