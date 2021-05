Jequieenses reclamam da falta de água nas torneiras em alguns bairros da cidade

Não é de agora que moradores de Jequié reclamam da falta de água nas torneiras em alguns bairros da cidade. Moradores do Bairro Joaquim Romão, a exemplo do Alto do Cemitério, Rua Mário Lins e alto da Bela Vista estão reclamando que há 04 dias estão sem água. Bairros como KM 03 e 04 também reclamam da falta do liquido tão precioso. Sempre falamos aqui, que realmente não dá para entender o porque as pessoas reclamarem da falta de água nas residências, e a cidade de Jequié ter o privilégio de ter dois reservatórios, um deles que é a barragem de Pedra, possui mais de 70 quilômetros de água.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários