Jequieenses sofrem acidente na BR 116

Um grave acidente no final da tarde de ontem (06), na BR 116 no lugar conhecido como Reta da Coalhada, próximo ao Entrocamento de Jaguaquara, deixou uma mulher ferida. Segundo Informações, o acidente envolveu dois caminhões e um veículo Fiat Toro. Um dos caminhões é da cidade de Jequié e pertence a uma distribuidora de cerveja na cidade, o outro caminhão estava carregado de móveis.

No acidente, uma mulher que estava no veículo Fiat Toro, ficou ferida e foi encaminhada a emergência do Hospital Geral Prado Valadares, já o motorista e o ajudante que estavam no veículo de Jequié que estava carregado com cerveja, tiveram apenas escoriações.

A BR 116 ficou interditada até as 22 horas de ontem (06), onde a Via Bahia e PRF estiveram no local durante todo o tempo removendo os veículos envolvidos. Só uma perícia, irá indicar os motivos desse grave acidente. Foto: Redes Sociais

