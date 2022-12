Jogos da Integração acontecem nesta semana em Jequié

A cidade de Jequié está sendo o palco dos Jogos da Integração, evento realizado pelos gestores do Complexo Poliesportivo Aníbal Brito, antigo Ginásio de Esportes Jequiezinho, com apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego e Esporte (Setre), e da Secretaria da Educação, nesta semana.

Os jovens atletas, moradores e estudantes da região, estão disputando doze modalidades desde a segunda-feira, 19, e seguem até o encerramento na sexta-feira, 23. Eles são alunos do projeto Educa Mais Bahia, desenvolvido no espaço com a parceria do Governo do Estado.

Na segunda, 19, além da abertura oficial, tiveram as primeiras disputas com o karatê, o basquete, o vôlei e o fut7 sub-15. Nesta terça-feira, 20, é o dia com mais modalidades sendo praticadas: natação paradesportiva e judô, pela manhã; boxe, fut7 sub-13 e basquete, pela tarde; e baleado, fut-7 sub15 e futsal, de jovens de 15 a 18 anos, pela noite.

A programação ainda continua na quarta-feira, 21, com mais algumas rodadas do basquete e do futsal, além das eliminatórias da natação e a disputa do dodgeball. Como últimas modalidades dos jogos, jiu-jitsu e as finais da natação, do basquete e do futsal acontecem na quinta-feira, 22. Já a sexta-feira, 23, será o encerramento do evento.

“A idealização dos jogos foi uma forma de reunir todas os esportes que ofertamos aqui e fazer um fechamento das nossas atividades com entretenimento e fomento a prática esportiva competitiva. Nosso próximo objetivo é propagar isso nos outros complexos esportivos pelo estado e até entre eles”, afirma Diego Santos, Diretor do Complexo Esportivo de Jequié e articulador dos complexos no estado. Informações e Foto: Ascom/Sudesb

