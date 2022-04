Jornalista Ari Moura esta internado no Hospital Prado Valadares onde passa por exames

O jornalista Ari Moura, está internado no Hospital Prado Valadares, onde o mesmo chegou na manhã de ontem (18), reclamando de dores no peito.



Ari foi medicado e continua em observação médica na sala vermelha do HGPV, onde está lúcido, conversando normalmente e aguardando o resultado de exames. Ari Moura é nosso companheiro na Jequié FM (89.7), onde o mesmo apresenta o Ari Moura comunicando de segunda a sexta, ao meio dia.



Um programa jornalístico que é um sucesso em toda Bahia e já esta no AR há décadas. Desejamos saúde para o grande decano do Jornalismo em Jequié. Esperamos o seu retorno a Jequié FM o mais breve possível.

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários