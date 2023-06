Jornalistas debatem sobre comunicação pública, em último dia de seminário em Salvador

Ontem (02), aconteceu o segundo e último dia de programação do seminário “Os Desafios da comunicação numa era de desinformação e ataques à democracia”, o auditório do Centro Operações Integradas (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, foi palco de uma troca de ideias e experiências, sobre a construção de uma comunicação mais responsável, ética e comprometida com a defesa da democracia. Pela manhã, na primeira mesa do dia, o deputado federal e relator do Projeto de Lei sobre Fake News na Câmara Federal, Orlando Silva, participou de um debate sobre regulação das plataformas digitais.

“A Constituição Federal do Brasil estabelece o pluralismo político como um dos fundamentos do estado democrático de direito. Portanto, a liberdade de expressão não é apenas o direito de falar, mas também o direito de ser ouvido. Isso destaca a importância da transparência nas regras de recomendação de algoritmos nas redes sociais, para que a sociedade possa entender como funciona a distribuição de conteúdo. Sem debate, pluralidade e transparência, não podemos construir um ambiente democrático”, afirmou o relator.

A mesa contou também com Nina Santos, coordenadora do *Desinformante e diretora da Aláfia Lab, e com João Brant, secretário de Políticas Digitais da Secom da Presidência da República, para um diálogo sobre Redes digitais, fake news e a regulação das plataformas.

*Comunicação pública*

Na parte da tarde, foi realizada a última palestra do evento, intitulada “As prioridades da comunicação pública”, que contou com a participação da Assessora Especial de Comunicação do Rio Grande do Norte, Guia Dantas, e do presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Hélio Doyle. O debate girou em torno da importância da comunicação pública e das estratégias necessárias para enfrentar os desafios da disseminação de desinformação.

Guia Dantas falou sobre a importância do seminário como um espaço de reflexão e busca por soluções para os desafios contemporâneos da comunicação. “É fundamental termos espaços como este, onde podemos reunir profissionais do setor para discutir de forma aprofundada as questões relacionadas à desinformação e aos ataques à democracia. Acredito que, somente por meio dessas discussões construtivas e da busca conjunta por soluções, é que poderemos enfrentar os desafios e promover uma comunicação mais ética, diversa e responsável”.

Hélio Doyle acredita que é fundamental promover a diversidade e a pluralidade na mídia. “Devemos estimular a diversidade de vozes, perspectivas e opiniões na mídia, para que os cidadãos possam formar suas próprias opiniões de maneira informada e crítica. Este seminário nos proporcionou um espaço valioso para debatermos essas questões e buscar soluções concretas que impulsionem a comunicação responsável e comprometida com a verdade. Acredito firmemente que, ao promover a diversidade e garantir a veracidade das informações, estaremos fortalecendo não apenas a mídia, mas também a nossa democracia”.

A abertura do evento foi realizada na noite de quinta-feira (1) pelo governador Jerônimo Rodrigues, e contou ainda com a presença do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta. Na ocasião, eles assinaram acordo para ampliação do sinal da TVE e da Educa Bahia para mais 116 municípios baianos até o final deste ano. Foto: Mateus Pereira/GOVBA

