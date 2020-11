Jotinha passa mal e está em UTI em Santo Antônio de Jesus

O locutor Jotinha, famoso nas redes sociais por seus áudios e vídeos bem-humorados, passou mal nesta segunda-feira (2) e foi internado no Hospital Incar, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo. As informações são do Blog do Valente. Jotinha apresentou um quadro de falta de ar e aguarda regulação para uma unidade hospitalar com suporte em terapia intensiva em Salvador. Ainda de acordo com as informações, o estado de saúde do locutor é grave. Conhecido como “O Rei do WhatsApp”, por seus conteúdos que espalham rapidamente no aplicativo, Jotinha tem 52 anos e sofreu um infarto em março de 2019, sendo internado em um hospital de Elísio Medrado.

