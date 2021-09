Jovem baleado no bairro KM 03 não resiste e morre no Hospital Geral Prado Valadares

No início da noite de ontem (14), uma unidade do SAMU foi acionada, para socorrer um jovem vítima de disparos de arma de fogo, na rua 18 de Julho, KM 03. Ao chegar ao local, tanto a polícia militar e socorristas do SAMU, encontraram a vítima caída e agonizando. Ele foi levado até a emergência do HGPV, onde na manhã de hoje (15), não resistiu aos ferimento e veio a óbito. Ele foi identificado como JOSÉ ABRAÃO BORGES DA SILVA, 21 ANOS. Segundo informações policiais, dois elementos a pé, se aproximaram da vítima, fizeram os disparos e fugiram correndo. A polícia civil já está no caso, para identificar os autores de mais um homicídio em Jequié.

