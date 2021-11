Jovem baleado no Joaquim Romão não resiste e morre no Hospital Prado Valadares

No início da noite de ontem (03), dois elementos uma motocicleta, chegaram na Rua Siqueira Campos e deflagraram vários tiros em Cristianos Amaro dos Santos. O mesmo foi atingido por 06 disparos e foi socorrido por populares que estavam no local. A vítima chegou com vida no Hospital Prado Valadares, mas, acabou indo a óbito por volta das 20 horas. Cristianos era conhecido como ” da gata”, e já tinha passagens pela polícia. A polícia civil já está investigando para saber os motivos que levaram os homens a executar a vítima de 39 anos.

