Jovem cai em golpe mas polícia militar consegue recuperar motocicleta em Jequié

por determinação do Cicom, a guarnição deslocou-se até a rua Argemiro Melo,segudo o solicitante, o mesmo teria vendido uma moto a um pessoa desconhecido pelo grupo de vendas online “Facebook” ficando acertado entre ambos que o pagamento seria via TED, após a confirmação do envio de um recebo do TED,via Whatsapp,o mesmo entregou o veículo juntamente com a documentação (CRLV e Dute),após algumas horas o mesmo fez a consulta na sua conta bancária, não constatando o dinheiro em sua conta,sendo registrado um boletim de ocorrência na delegacia.

Hoje por volta das 12:30,foi procurado por duas pessoas na residência de sua prima,com a moto e sua documentação para agilizar a transferência, alegando que teria comprado essa moto na mão de uma pessoa desconhecida,e que o mesmo teria interesse em fazer a transferência do veículo.Ficando constatado que ambos teria caído num golpe. Sendo conduzido e apresentado na delegacia. Infomrações: ASCOM 19º BPM

