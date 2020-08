Jovem caminhoneiro comete suicídio em pátio de posto de combustível na BR 116

Um caminhoneiro de 28 anos morreu por enforcamento no Entroncamento de Jaguaquara. O corpo foi encontrado na manhã de segunda-feira (10), no baú do caminhão que ele trabalhava e que estava estacionado há 2 dias em um posto de combustíveis às margens da BR-116. O corpo de Emerson, natural de Jundiaí/SP, onde residia com familiares, foi encontrado dentro do baú do caminhão, com uma corda presa ao pescoço e amarrado no teto.

Conforme informou o Blog Marcos Frahm junto à Polícia Militar e equipe do Instituto Médico Legal de Jequié, que estiveram no local, não há informações sobre o que teria motivado o motorista a tirar a própria vida, mas informações preliminares levantadas pela polícia dão conta de que o homem teria efetuado ligação telefônica recente para a sua mãe e que enfrentava um quadro depressivo.

O corpo do caminhoneiro foi levado ao IML e segue no órgão aguardando a chegada da família para o reconhecimento e posteriormente o translado do cadáver será feito até Jundiaí. No município de Jaguaquara, este é o 4º caso de suicídio confirmado no período da pandemia. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

