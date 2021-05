Jovem comete suicídio se jogando do 3° andar de prédio em Jequié

A polícia militar foi acionada na madrugada de hoje (07), para averiguar um suicídio no bairro São Judas Tadeu. Ao chegar ao local, foi constatada a veracidade do fato. Um jovem de 35 anos, teria se jogado do 3° andar de um prédio residencial e morreu na hora. O DPT foi acionado e levou o corpo do jovem para ser realizado a necrópsia. Segundo informações de familiares, o jovem vinha passando por problemas emocionais.

