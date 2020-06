Jovem compra dinheiro falso pela internet e é preso pela polícia civil em Jequié

No dia de ontem dia (04), um equipe do SI Regional, após informação do envio através dos correios de papel moeda falsa, para destinatário morador da cidade de Jequie, realizou campana, e no momento da entrega da encomenda ilícita, obteve êxito na prisão em flagrante do destinatário e apreensão do material ilícito. Em interrogatório, o autuado confessou que negociou a compra do papel moeda falso pela internet, cujos falsários estão em outro Estado da federação. O flagranteado foi autuado no Art. 289 do CPB. As informações foram passadas para Policia Federal para continuidade das investigações. Informações e Foto:9ª Coorpin.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários