Jovem de 15 anos é morta e outra baleada durante a madrugada em Jequié

As vítimas se encontravam em um imóvel na Rua Argemiro Melo, Joaquim Romão, que foi invadido pelo criminoso, após encontrar o portão de acesso à escada aberto, e acabaram atingidas por disparos de arma de fogo, provavelmente um revólver calibre .38, niquelado. Tauane Silva Santos, adolescente, 15 anos, atingida com um tiro na testa e outro na axila, veio a óbito no local, enquanto que a também adolescente LSS 17 anos, foi socorrida pelo SAMU, em estado grave, ao HGPV. O criminoso não anunciou assalto, nem levou nada, e aproveitou-se do descuido do portão aberto, para acessar o local e praticar os crimes.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários