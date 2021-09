Jovem de 15 anos morre ao bater motocicleta em cavalo próximo a Ibirataia

Um adolescente de 15 anos não resistiu a um grave acidente ocorrido na noite desse domingo (19), envolvendo um animal equino e uma motocicleta, na BA-650, nas imediações da ‘Curva de Álvaro’, no município de Ibirataia. De acordo com as informações, o adolescente José Arthur Leal Santos, estava conduzindo uma motocicleta modelo Pop 100, e estava acompanhando um evento de cavalgada na Vila de Tesourinhas. De acordo com populares, ele teria ido a Ibirataia levar a namorada e no retorno, não percebeu a presença de um cavalo e acabou colidindo em uma das patas traseiras no equino.

O adolescente foi arremessado na pista e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. O óbito foi confirmado por uma equipe do Samu. O cavalo sofreu fratura na pata esquerda. O cavaleiro não se feriu. A morte do adolescente causa comoção nos moradores de Ibirataia que lamenta o óbito precoce. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado pela PM para remover o corpo e encaminhar para o IML em Jequié. Informações: Site Giro Ipiaú

