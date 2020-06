Jovem de 16 anos é morta a tiros dentro de residência

Na madrugada de ontem (07), uma adolescente identificada como Beatriz, de 16 anos, foi vítima de um tiro de arma de fogo, supostamente acidental, praticado pelo próprio companheiro, identificado como Ronald. O caso aconteceu na residência onde o casal morava, localizada na Rua São João, no bairro Maria Pinheiro, em Itabuna. Bia foi atingida na região das costas, foi socorrida para o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, mas não resistiu ao ferimento.

As informações são de que ela era prima de um traficante e tinha relação direta com integrantes de facções organizadas. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionada para remover o corpo da vítima. O autor do disparo, de acordo com vizinhos, estava brincando com a arma, quando ela disparou, atingindo sua companheira. Como é ligado ao crime organizado, e já havia especulações de que parentes da vítima, envolvidos com o crime, tinham dado ordem de retaliação ao autor do disparo, Ronald fugiu. A Polícia Civil investiga o caso.Informações do Verdinho Itabuna

