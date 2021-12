Jovem de 18 anos é presa pela PRF transportando fuzil e pistolas em ônibus na BR 116

Polícia Rodoviária Federal segue combatendo o crime organizado e mais uma grande apreensão foi registrada na noite desta quarta-feira (01), em Vitória da Conquista, distante 520 quilômetros de Salvador. Os policiais realizavam fiscalização de combate à criminalidade no Km 830 da BR 116, quando foi dada ordem de parada a um ônibus que seguia de São Paulo (SP) com destino a Macéio (AL). Ao subir no veículo e conversar com os ocupantes, a equipe decidiu aprofundar à fiscalização no ônibus.

O cão farejador da PRF K9 Kaleu sinalizou que dentro de uma mala havia ilícitos. Os PRFs revistaram a bagagem e encontraram tabletes de cocaína e mais armas e munições. Foi realizada a checagem da bagagem e identificada a responsável pelo transporte dos ilícitos. Com a jovem, a PRF apreender 1 fuzil 5.56, de origem estrangeira; 1 pistola 9 mm; 4 pistolas 40 mm; 12 carregadores; 29 munições de .40; 29 munições de .45; 20 munições de 9 mm e mais 21,25 Kg (vinte e um quilos e duzentas e cinquenta gramas) de cocaína. Informações e Foto: PRF

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários