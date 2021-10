Jovem de 18 anos recebe vários tiros e é socorrido até o Hospital Prado Valadares em Jequié

Na madrugada de hoje (11), a polícia militar foi acionada até a rua da Banca, Jequiezinho. Ao chegar ao local, o jovem de iniciais J.F, de 18 anos estava caído com varia perfurações a bala pelo corpo. O SAMU foi acionado e o encaminhou até o Hospital Geral Prado Valadares. Segundo informações policiais, homens armados teriam tentado contra a vida do jovem. A polícia civil foi informada e já começou as investigações. A vítima continua internado no HGPV.

