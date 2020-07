Jovem de 27 anos e sem comorbidades morre vítima do Covid-19 em Maracás

Morreu na tarde de ontem (17), uma jovem de apenas 27 anos. A prefeitura do Município de Maracás, emitiu uma nota de pesa, onde informou que a jovem apresentou os sintomas do Covid-19 no ultimo dia (10), e foi transferida para a capital do estado no dia (12). A jovem foi subimetida ao teste do Covid-19 e deu positivo. Ela começou o tratamento, mais infelizmente acabou não resistindo e foi a óbito na noite de Quinta – Feira. Esse já é o quarto óbito por Covid-19 em Maracás.

