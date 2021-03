Jovem de 27 anos morre afogado no Rio de Contas

Um jovem, morador do Bairro Constância, em Ipiaú, foi vítima de afogamento no Rio de Contas, na tarde de ontem (11). Segundo apurou o SITE GIRO IPIAÚ no local, o corpo de Caique Magalhães Motta de Oliveira Coutinho, 27 anos, foi resgatado por um mergulhador em um poço de cerca de 2 metros de profundidade, distante a poucos metros da margem do rio, já no lado do distrito do Japomirim, município de Itagibá. Segundo as informações, Caique estava atravessando o rio, e quando se aproximava da margem, começou a se afogar. Uma mulher presenciou o afogamento e iniciou os pedidos de socorro. Existe uma versão, ainda não confirmada, que o jovem teria sofrido uma descarga elétrica numa bomba d´agua instalada no local. O corpo será encaminhado pelo Departamento de Polícia Técnica de Jequié para o IML. Caique era sobrinho da ex-vereadora Simone Coutinho e neto do ex-prefeito de Ipiaú, Miguel Coutinho. Informações: Site Giro Ipiaú

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários