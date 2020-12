Jovem de 31 anos comete suicídio no Loteamento Água Branca em Jequié

No início da tarde de hoje (10), uma triste notícia pegou todos de surpresa no Loteamento Água Branca. Um jovem de pré nome Adriano, cometeu suicídio em sua residência, na Rua R, Loteamento Água Branca. Adriano era bastante queridos no bairro. A polícia militar foi acionada e foi ao local juntamente com o IML. Familiares e amigos, receberam a notícia com bastante tristeza.

