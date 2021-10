Jovem de apenas 14 anos sai de casa e é encontrado morto a tiros em Bairro de Jequié

MAXUEL SANTOS OLIVEIRA de apenas 14 anos. Este jovem saiu de casa na manhã de ontem (20), e foi encontro morto nesta quinta-feira (21), no Loteamento San Ville, em Jequié. Segundo informações, a vítima tinha passado a noite anterior conversando com alguém no seu celular. Na manhã seguinte saiu de casa sem informar onde iria. A mãe da vítima ao notar seu sumiço, ainda publicou o seu desaparecimento em redes sociais, inclusive o Jequié Urgente fez a publicação na tarde de ontem. Na manhã de hoje (21), a polícia foi informada que um corpo teria sido encontrado no Sun Ville. Ao chegar ao local, o DPT, identificou como sendo do jovem desaparecido. O corpo foi encaminhado do IML para necropsia. A polícia civil já está no caso, e vai Investigar, com quem a vítima conversa no dia anterior a sua morte.

