Jovem desaparece e família está desesperada a sua procura em Jequié

A família do jovem Daniel Carlos Avelino dos Santos, 21 anos. Está desesperada, pois o jovem saiu de casa na última segunda feira (26), e até o momento não deu noticias. O jovem saiu de casa falando que iria ao estado de São Paulo, mas, não tinha dinheiro para viagem e aparentava descontrole emocional.

A família pede para quem tiver notícias do jovem que está com camisa do Flamengo e uma mochila nas costas, informe a polícia através do 190. Daniel é um jovem muito querido por todos no Joaquim Romão, e de boa índole.

