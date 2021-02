Jovem desaparecido em Itagi é encontrado morto e corpo enterrado em fazenda

A polícia civil da cidade de Itagi, informou que foi encontrado na tarde de hoje (12), o corpo do jovem BRUNO OLIVEIRA GAMA, 22 ANOS. Bruno, estava desaparecido desde o último dia 08 de Fevereira, quando saiu de casa para encontrar uma moça e nunca mais voltou. A moto do jovem foi encontrada queimada no dia seguinte, na zona rural de Itagi.

O corpo do jovem estava enterrado em uma fazenda. A polícia e o IML de Jequié foram acionados, onde o corpo foi encaminhado para a necropsia, e só o lauro irá apontar a causa da morto do jovem. A polícia Civil já está no caso e investiga o caso. Informações: Polícia Civil

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários