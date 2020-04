Jovem diz que família foi impedida de entrar na cidade de Lafaiete Coutinho. Veja o Vídeo

Ruas em torno do Centro de Abastecimento Vicente Grillo serão fechadas! Posted by Jequié Urgente on Tuesday, April 7, 2020

Na manhã de hoje (07), um jovem relatou a nossa reportagem que foi impedido de entrar juntamente com sua família na cidade de Lafaiete Coutinho. Segundo informações do jovem Fábio, no ultimo domingo (05), ele e sua família foram da propriedade rural até a cidade de Lafaiete Coutinho para passar o domingo com familiares.

Ao se aproximarem da entrada da cidade, uma barreira sanitária com Guardas Municipais e Vigilância Sanitária pararam o seu veículo e informaram que estava PROIBIDA a entrada de pessoas de outras cidades em Lafaiete Coutinho. O jovem informou que morava em Jequié, mas que teria propriedade rural em Lafaiete. Mesmo assim foi informado que não poderia entrar no município.

O jovem voltou para Jequié bastante revoltado, pois segundo ele, moradores de Lafaiete Coutinho estavam saindo da cidade com destino a Jequié sem problema algum.

Vale salientar que NÃO está proibida a entrada de pessoas a qualquer cidade do BRASIL. O que se pode ter, é uma barreira Sanitária para informar e orientar as pessoas sobre o Covid-19.

Esperamos que o gestor da cidade de Lafaiete Coutinho nos informe o porque está sendo proibida a entrada de pessoas na cidade. No trecho do Vídeo acima, o jovem relata a abordagem e a proibição de entrar na cidade. Foto reprodução Google.

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários