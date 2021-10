Jovem é baleado em tentativa de assalto no Curral Novo em Jequié

Na noite de ontem (07), o SAMU foi acionado até a rua 07, Bairro do Curral Novo, em Jequié. Ao chegar o local, um jovem identificado como Danrlei Jardim Pereira, estava sangrando muito com disparos de arma de fogo pelo corpo. A polícia militar foi acionada e ao chegar ao local, o jovem informou que dois homens em uma motocicleta, chegaram e anunciaram o assalto. Ele correu e os homens efetuaram os disparos. A princípio a polícia civil de Jequié, trabalha com a hipótese de tentativa de latrocínio. As investigações já começaram para saber as reais causas do atentado.

