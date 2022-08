Jovem é baleado no Bairro do KM 03 não resiste e morre no HGPV em Jequié

Na noite de ontem (22), o CICOM recebeu um chamado onde as informações davam de disparos de arma de de fogo na Rua do Moco, Km 03. Viaturas foram ao local e ao chagarem, se depararam com um jovem de 19 anos, que teria sido alvejado por elementos que estavam em uma motocicleta. A vítima estava dentro da sua residência, e o atirador invadiu a mesma e efetuou os disparos. Uma unidade do SAMU foi ao local e encaminhou o jovem até a emergência do Hospital Prado Valadares.

