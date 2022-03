Jovem é encontrado morto com marca de disparos de arma de fogo em Jequié

A polícia militar foi acionada no final da manhã de hoje (11), para ir até a Rua O, Loteamento Água Branca, onde populares informaram que o corpo de um homem estava no local. Ao chegar ao local os policiais encontraram o corpo de Romário Costa Santos. O mesmo estava trajando bermuda, camiseta e boné. Prepostos do IML de Jequié, encontraram no bolso da vítima, substância análoga a maconha e um esqueiro. A vítima foi morta com dois disparos de arma de fogo na cabeça. A polícia civil já começou as investigações para chegar até os acusados de cometer mais este homicídio em Jequié.

