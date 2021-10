Jovem é encontrado morto em rio na Zona Rural de Jequié

No início da noite de ontem (03), o DPT foi acionado para retirar o corpo do jovem Ozenildo Barra de Oliveira. O mesmo foi encontrado no Rio das Pedras, zona rural de Jequié. Segundo informações policiais, a suspeita é de que o mesmo tenha se afogado. O corpo foi encaminhado até o DPT, onde será necrópsiado e liberado para os seus familiares. O laudo técnico sai em 30 dias, informando as causas da morte do jovem.

