Jovem é morto a tiros dentro de sua residência

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na noite de ontem (19), na Rua Guanambi, em Ipiaú. O homicídio quebra um intervalo de 102 dias sem registro de mortes violentas no município. De acordo com informações apuradas pelo Blog Giro Ipiaú, no local, a vítima estava deitada no sofá de casa quando foi executada por um indivíduo armado. Após os tiros, o criminoso fugiu na garupa de uma motocicleta de dados ignorados. O Samu chegou a ser acionado e constatou a morte de João Matheus de Souza Santos. A Polícia Militar isolou a área e acionou o Departamento de Polícia Técnica de Jequié para realizar a perícia e remover o corpo do local. A Polícia Civil irá investigar a causa e autoria do homicídio. Desde o dia 07 de dezembro de 2019 que o município de Ipiaú não registrava um assassinato. Informações e Foto: Giro Ipiaú

