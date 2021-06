Jovem é morto a tiros e tem o corpo parcialmente queimado no Anel Viário em Jequié

Na manhã de ontem (13), a polícia militar foi acionada até o Anel Viário de Jequié, onde foi encontrado o corpo de um jovem com várias perfurações de arma de fogo e com o corpo parcialmente queimado. Ao chegar ao local foi constatada a veracidade do fato. Ao lado do corpo estava uma motocicleta Honda Start 160, parcialmente queimada e o corpo identificado como sendo de Daniel de Jesus, 25 anos. O mesmo morava no Residencial Vida Nova, Baixa do Bonfim. O corpo foi encaminhado ao DPT, e a polícia civil está investigando o caso, para chegar até os autores deste homicídio. A vítima foi morta à tiros de pistola .380.

