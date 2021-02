Jovem é morto a tiros em praça pública na cidade de Ipiaú

Um jovem de 21 anos, identificado como Felipe Fróes de Oliveira, apelidado “Felipinho”, morreu após ser baleado em um beco na Praça dos Cometas, centro de Ipiaú. Conforme as informações apuradas pelo SITE GIRO IPIAÚ, a vítima foi abordada por dois indivíduos a pé em frente a um bar. Um deles estava armado e disparou contra o jovem. A dupla fugiu em seguida. A vítima foi atingida por ao menos três tiros, sendo socorrida por uma guarnição da PM até o Hospital Geral de Ipiaú. Conforme familiares, Felipe não resistiu e morreu. Ele deixa companheira e dois filhos (uma menina de 2 anos e um bebê de 7 meses). O delgado Rodrigo Fernando informou que a vítima saiu no último dia 17 de fevereiro do Conjunto Penal de Jequié, onde cumpria pena por tráfico de drogas. A autoria e motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil. Informações: SITE Giro Ipiaú

