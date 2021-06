Jovem é morto a tiros na Avenida Artur Moraes em Jequié

Um jovem conhecido como Paulista, trabalhava em um salão de beleza na Avenida Artur Moraes, Jequiezinho. O mesmo estava dentro do salão, quando dois elementos o chamaram, ao ir de encontro aos indivíduos, que estava a bordo de uma motocicleta, o jovem foi recebido a tiros e morreu na hora. Os assassinos fugiram do local em disparada. A polícia militar foi acionada e continua fazendo rondas no local. Não se sabe até o momento, o porque o jovem foi morto. Prepostos do IML, já está no local para fazer a remoção do corpo do jovem cabeleireiro.

