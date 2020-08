Jovem é morto a tiros na Pedra do Curral Novo em Jequié

Um jovem de nome Vagner Rocha Cardos, 21 anos. Foi morto na Tarde de hoje (05), na pedra do Curral Novo em Jequié. Vagner foi morto por elementos não identificados, que estavam em uma motocicleta Honda de cor vermelha no local do assassinato. Segundo Informações policiais, este jovem teria chegado do estado de São Paulo a poucos dias. Uma equipe do IML de Jequié esteve no local, onde encaminhou o corpo da vítima para necropsia. A polícia civil vai investigar o caso, para chegar ao autor deste homicídio em Jequié.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários