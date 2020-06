Jovem é morto a tiros na presença da esposa e filho de 03 meses

Na noite de ontem (04), o município de Ipiaú voltou a registrar um homicídio. A vítima foi identificada como Rafael Santos da Cruz, de 26 anos. O crime ocorreu nas imediações da ladeira da embasa, no bairro Vila Irmã Dulce. Conforme informações, a vítima estava na rua quando foi abordada por uma dupla que em seguida realizou os disparos de arma de fogo.

Rafael ainda conseguiu correr e entrar em sua residência, mas foi alcançado pelos criminosos. O jovem foi executado dentro de casa. No momento dos tiros, a companheira dele e um bebê de três meses estavam no imóvel, mas não se feriram. A Polícia Militar isolou a área até a chegada do DPT. A motivação e os autores do crime serão investigados pela Polícia Civil. Informações e Foto: GIRO IPIAÚ

