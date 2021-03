Jovem é morto a tiros na Rua Professora Virgínia em Jequié

Ontem por volta do meio dia, dois elementos em uma motocicleta dispararam vários tiros em um jovem que estava caminhando na Rua Professora Virgínia, Jequiezinho. Três tiros atingiram este jovem que infelizmente não resistiu e morreu no local. Uma unidade do SAMU foi acionada e constatou o óbito.

Uma cena que chamou muito a atenção, foi a mãe do jovem que chegou ao local logo após o ocorrido e clamava para que prepostos do SAMU reanimasse a vítima que já estava morta. A polícia civil já está no caso e tenta identificar os acusados de mais um homicídio em Jequié.

